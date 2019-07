Manifestations à Hong-Kong : "L'équation politique reste insoluble. Ce sera toujours un système hybride"

Les jeunes activistes masqués, eux, réclament sa suppression. Ils veulent que Hong Kong s’affranchisse de Pékin. Ils réclament la démission de Carrie Lam. Et puis ils sont en colère contre les violences policières. "La police se tient en face, usant de la violence envers les manifestants, je pense qu’il n’y a plus de confiance en cette police", explique un manifestant… "Ce n’est pas ce qu’on veut, le gouvernement nous as forcé à nous exprimer de cette façon. On dirait que tout ce qu’ils veulent imposer, la loi, les projets de loi, ils n’écoutent pas ce que dit le peuple, ils pensent seulement ‘je veux faire passer cette loi, donc elle doit passer’. Mais elle ne passe pas, c’est Hong Kong, pas la Chine".

A l’origine, cette manifestation annuelle est organisée par le camp démocrate qui réclame plus de liberté, plus de démocratie. Car aujourd’hui, Hong Kong est doté d’un régime hybride. La moitié du Parlement est élu au suffrage universel, l’autre moitié est composée de représentants de différents secteurs, faisant partie de l’élite. Tandis que le chef du gouvernement, en l’occurrence la cheffe de gouvernement Carrie Lam, est choisi par un comité électoral contrôlé par Pékin.

Les images tournaient en boucle hier sur les chaînes d’info. Impressionnantes au premier abord, elles montraient à Hong Kong un face-à-face musclé entre les forces de l’ordre qui n’hésitaient pas à faire usage de leurs matraques et de leur gaz lacrymogène, et des manifestants apparemment bien déterminés à occuper l’espace du pouvoir.

Pour autant, je ne pense pas que les hongkongais puissent imposer à Pékin une véritable démocratisation du territoire.

Durant ces dernières semaines de fronde, Carrie Lam a perdu sa légitimité voire même sa crédibilité, car à deux reprises elle s’est confondue en excuses auprès des hongkongais pour ne pas avoir su être à leur écoute. Pour Jean-Pierre Cabestan professeur à l’Université baptiste de Hong Kong, Pékin pourrait décider de l’écarter pour calmer le jeu. "C’est un moyen pour Pékin d’essayer de rétablir un niveau de confiance qui soit acceptable. D’autant que des élections locales sont prévues en novembre prochain et qu’à cause de son impopularité, elle pourrait faire perdre des sièges aux partis pro-Pékin".

Mais dans le fond, ça ne changerait rien au rapport de force qui existe entre les Hongkongais et Pékin. "Ça ne résoudrait pas l’équation politique qui reste insoluble, du fait que le chef de l’exécutif représente à la fois Pékin et les Hongkongais".

En effet, une équation politique qui semble insoluble, car ajoute Jean-Pierre Cabestan, "Pékin veut contrôler de plus en plus étroitement Hong Kong. Il en a les moyens. Mais la marge de manœuvre est relativement étroite parce que la société hongkongaise est beaucoup plus vigilante, beaucoup plus attentive à toute ingérence de Pékin dans les affaires Hongkongaises. Mais je ne pense pas pour autant que les hongkongais puissent imposer à Pékin une véritable démocratisation du territoire. Ce sera toujours un système hybride où Pékin aura la main mise sur l’exécutif et où les Hongkongais pourront influencer leurs affaires, à la fois à travers les membres élus du Parlement, mais aussi à travers ces actions de mobilisation".

Un statu quo, en quelques sortes. Car derrière tout ça, il y a aussi un enjeu de taille : Hong Kong, est classé 3ème place financière dans le monde. Ni Pékin, ni les hongkongais ont intérêt à ce que les capitaux soient transférés ailleurs dans la région, à Singapour par exemple.