Manifestation en Indonésie: plus de 300 blessés à Jakarta selon la police

Plus de 300 personnes ont été blessées lors de la manifestation qui a eu lieu mardi à Jakarta, a indiqué mercredi la police indonésienne. Près de 3000 étudiants se sont rassemblés devant le parlement pour dénoncer une modification du code pénal portant atteinte aux principes démocratiques.

Au moins 254 étudiants ont été légèrement blessés, tandis que 11 sont toujours hospitalisés. Trente-neuf agents ont aussi dû être soignés à l'issue des affrontements entre manifestants et policiers, selon le bilan officiel.

Le mouvement a touché plusieurs villes d'Indonésie. Le parlement devait normalement se pencher sur le texte controversé mardi, mais le vote a été annulé à la demande du président Joko Widodo.

La nouvelle loi rendrait notamment punissable de deux ans de prison les relations sexuelles hors mariage, tandis qu'un couple dont les deux membres ne sont pas mariés mais habitent ensemble risquerait six mois de prison. Le texte prévoit également des peines de quatre ans et demi de réclusion en cas d'insultes à l'égard du président et du vice-président. Ces offenses étaient déjà considérées comme un délit jusqu'en 2006, lorsque la Cour constitutionnelle du pays l'a dépénalisé.

Les manifestants exigent également que le gouvernement annule une récente modification législative qui régule la commission anticorruption du pays.

Lundi, des milliers d'étudiants s'étaient déjà réunis pour dénoncer ces atteintes à la démocratie.