Manifestation à Paris contre les féminicides

Une manifestation est attendue cet après-midi à Paris pour dire stop aux féminicides. Un collectif de proches et de familles de victimes est à l’initiative de ce rassemblement, dont le but est d’alerter le gouvernement et de réclamer des mesures d’urgences en concertation avec les organisations féministes. En France, depuis janvier, 73 femmes auraient succombé sous les coups de leur mari, de leur compagnon ou de leur ex-conjoint.