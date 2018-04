Manifestation à la frontière de Gaza: "Désolé commandant, je ne tire pas"

L'ONG israélienne B'Tselem a publié dans la presse des encarts publicitaires appelant les soldats à ne pas tirer vers des Palestiniens non armés lors de manifestations à la frontière avec la bande de Gaza. L'encart est intitulé "Désolé commandant, je ne tire pas". Les autorités israéliennes ont pourtant prévenu que les consignes de tirs resteraient les mêmes ce vendredi 6 avril qu'il y a une semaine, lorsque la répression du mouvement a fait vingt morts parmi les Palestiniens.

Cet appel à ne pas tirer sur des Palestiniens a été dénoncé par le gouvernement, qui menace d'engager des poursuites contre B'Tselem pour "appel à la sédition". Le député d'opposition travailliste et ancien ministre de la Défense Amir Peretz a également critiqué l'ONG.

Nous avons demandé au porte-parole de B'tselem, Amit Gilutz, pourquoi l'organisation a choisi d'interpeller les soldats eux-mêmes. "Pour cette simple raison: tirer à balle réelles, des tirs létaux, sur des manifestants non-armés, c'est illégal. Un ordre de la faire est un ordre illégal. Les soldats sont obligés de refuser d'obéir."

Mais s'ils refusent, ils risquent eux-mêmes d'être traînés devant une court militaire pour désobéissance?

"Bien sûr, ils courent ce risque. Au final, la responsabilité pour ces règles d'engagement appartient aux décideurs politiques, pas aux soldats sur le terrain. A la base, ce sont le Premier ministre, le ministre de la Défense et le chef d'état major qui ont la responsabilité de modifier ces instructions illégales. Mais tant qu'ils ne le font pas, le soldat a aussi une responsabilité personnelle de ne pas se plier à ce qui est immoral, comme tirer à balles réelles sur une foule de manifestants anonymes qui comprend des femmes, des enfants, des personnes âgées, et des hommes. Le militaire a le droit d'empêcher les gens d'approcher la barrière, de la franchir, de l'endommager. Il y a beaucoup de moyens d'y arriver. Il peut disperser la foule. Il peut arrêter des gens. Mais agir comme nous l'avons vu la semaine dernière, et comme nous craignons que cela se répète aujourd'hui et dans les prochains jours, n'est ni légitime, ni acceptable."

Le ministre de la Sécurité intérieure Gilad Erdan explique traiter toute activité contre la sécurité d'Israël comme une opération terroriste. Ce n'est pas légitime?

"Le prétexte de la sécurité est exploité par Israël pour justifier toutes les formes de violation des droits humains des Palestiniens. Il faut se souvenir du contexte des manifestations auxquelles nous assistons pour le moment. La bande de Gaza est l'une des zones les plus densément peuplées au monde. Deux millions de personnes vivent sur cette petite bande de terre. Il n'y a presque plus d'eau potable. Les gens n'ont que quelques heures d'électricité par jour. Il y a une pénurie de médicaments. Les gens sont au chômage. Une grande partie d'entre eux dépendent de l'aide humanitaire pour survivre. Ce désastre humanitaire est le résultat de la politique israélienne, en particulier le siège qui est en place depuis plus de 10 ans. C'est contre ça que ces gens manifestent. Et face à cette mobilisation, Israël ordonne à ses troupe de les abattre."

Donc, pour vous, qualifier ces manifestations d'activité terroriste, ça n'a pas de sens?

"Quoiqu'un Palestinien fasse pour protester contre les conditions insupportables qu'Israël impose depuis si longtemps au peuple Palestinien, est considéré comme activité terroriste aux yeux des décideurs israéliens. Evidemment, c'est absurde. Nous avions publié un avertissement avant la première manifestation pour prévenir de ce qui allait arriver. Le nombre de victimes était prévisible, parce que les décideurs avaient été clairs sur le fait qu'ils traiteraient les lieux de manifestations comme des zones de combats et les manifestants comme des terroristes potentiels. Si on a des yeux et un cœur, je ne pense pas que l'on puisse accepter cela."