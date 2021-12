Malte légalise la culture et l’usage de cannabis récréatif, une première dans l’Union européenne

Malte devait légaliser ce mardi la culture de quantités limitées de cannabis à domicile et sa consommation récréative dans la sphère privée, une première dans l’Union européenne. Plusieurs pays de l’UE ont dépénalisé la consommation et la détention de marijuana à usage privé ces 20 dernières années mais les législations restent souvent floues et la pratique seulement tolérée.

A Malte, la réforme, qui devrait être votée mardi après-midi par le parlement, autorise la possession de sept grammes de cannabis maximum et la culture de quatre pieds de cannabis par usager de 18 ans et plus.