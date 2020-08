Mali : une mutinerie éclate au sein de l'armée, le président Keïta et le Premier ministre ont été arrêtés

Situation très tendue au Mali ce mardi. Des soldats se sont en effet mutinés aux abords de Bamako. Les troupes ont pris les armes ce matin et ont annoncé avoir arrêté le président Ibrahim Boubacar Keïta et son Premier ministre, Boubou Cissé, en fin de journée.

Coups de feu à Kati

C’est ce mardi matin que la mutinerie a débuté. Des soldats maliens ont tiré des coups de feu en l’air pour une raison encore inconnue dans le grand camp militaire de Kati, dans la proche banlieue de Bamako, a-t-on appris auprès de témoins, alors que le Mali est confronté depuis deux mois à une profonde crise politique.

"Ce matin, des militaires en colère ont pris les armes au camp de Kati et ont tiré en l’air. Ils étaient nombreux et très nerveux", a déclaré à l’AFP un médecin de l’hôpital local. "Ça tire, ça tire en l’air à Kati. Ce sont des militaires", a confirmé une source sécuritaire malienne sur place.

"Nous suivons attentivement la situation. La hiérarchie militaire est entrée en contact avec les troupes, on fera une déclaration officielle dans la journée", a déclaré à l’AFP une source au ministère de la Défense, qui s’est refusée à parler de "mutinerie".

Partis du camp Soundiata Keïta, les mutins se sont ensuite dirigés en convoi vers le centre de la capitale, où ils ont été acclamés par des manifestants rassemblés pour réclamer le départ du chef de l’État aux abords de la place de l’Indépendance, selon un correspondant de l’AFP.

Le président Keïta arrêté

Ce mardi en début de soirée, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta et son Premier ministre Boubou Cissé ont été arrêtés par des militaires en révolte, qui les ont emmenés dans un camp militaire dans la banlieue de Bamako, a indiqué le directeur de la communication du chef du gouvernement malien.

"Nous pouvons vous dire que le président et le Premier ministres sont sous notre contrôle. Nous les avons arrêtés chez lui" (au domicile du chef de l’Etat), a déclaré ce militaire ayant requis l’anonymat. "IBK (le président Keïta) et son Premier ministre sont dans un blindé en route pour Kati", le camp militaire de la banlieue de Bamako où la mutinerie a débuté dans la matinée, a affirmé une autre source militaire dans le camp des mutins.

Un pays en crise

Le Mali, épicentre de la menace jihadiste au Sahel, est confronté depuis juin à une grave crise sociopolitique.

Ce lundi, l’opposition a annoncé de nouvelles manifestations pour réclamer le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta, avec en point d’orgue l’occupation d’une place symbolique au cœur de Bamako vendredi et samedi.

A ces revendications politiques s’ajoute une "situation sociale délétère", a souligné lundi une responsable syndicale, Sidibé Dédéou Ousmane.

Le Mouvement du 5 juin-Rassemblement des Forces patriotiques du Mali (M5-RFP), qui mène depuis juin la plus importante contestation du pouvoir depuis le coup d’Etat de 2012, est une coalition hétéroclite de guides religieux, d’opposants politiques, de membres de la société civile et de syndicalistes.

Il a refusé jeudi dernier une rencontre avec le président Keïta proposée par le médiateur des Etats ouest-africains, l’ex-président nigérian Goodluck Jonathan, fixant notamment comme préalable la fin de la "répression" contre ses militants.

Le week-end du 10 juillet, une manifestation à l’appel du Mouvement du 5 juin a dégénéré en trois jours de troubles meurtriers. L’opposition évoque un bilan de 23 morts et plus de 150 blessés. Le Premier ministre, Boubou Cissé, a parlé de 11 morts et l’ONU de 14 manifestants tués.

La crise actuelle est partie de l’invalidation d’une trentaine de résultats des législatives de mars-avril par la Cour constitutionnelle, dont une dizaine en faveur de la majorité du président Keïta.

Les Etats voisins dénoncent cette mutinerie

Les Etats de l’Afrique de l’Ouest ont dénoncé cette mutinerie et ont appelé les militaires maliens à "regagner sans délai leurs casernes".

La Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) "rappelle sa ferme opposition à tout changement politique anticonstitutionnel et invite les militaires à demeurer dans une posture républicaine", a-t-elle indiqué dans un communiqué. "En tout état de cause, elle condamne vigoureusement la tentative en cours et prendra toutes les mesures et actions nécessaires à la restauration de l’ordre constitutionnel", a-t-elle ajouté.

Le président de la Commission de l’Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, a condamné "énergiquement" l’arrestation mardi du président malien, Ibrahim Boubacar Keïta, par des militaires en révolte.