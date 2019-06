Mali: le Premier ministre se rend dans le village dogon où les habitants ont été massacrés

Massacre au Mali: déclaration de Eri Kaneko, porte-parole des Nations Unies - 11/06/2019 Au moins 95 habitants du village dogon de Sobane-Kou, dans le centre du Mali, ont été tués dans la nuit de dimanche à lundi par des hommes armés, ont indiqué à l'AFP un élu local et une source sécuritaire. Extrait de la déclaration de Eri Kaneko, la porte-parole des Nations-Unies, ce 10 juin 2019: "La mission de l'ONU a déclaré que l'attaque meurtrière qui a eu lieu hier soir dans le village de Sobane-Kou. Selon des informations préliminaires, des hommes armés ont mené une attaque faisant 95 morts et de nombreux blessés. En réponse, une mission coordonnée a été mise en place avec le soutien des autorités maliennes. Et l'organisation onusienne est mobilisée au Mali pour fournir de l'assistance humanitaire pour aider les personnes touchées. De plus, la mission a bénéficié d'une aide aérienne ce matin, en coordination avec les autorités maliennes, afin d'éviter des attaques futures."