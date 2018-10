Mali: le général belge en charge des Casques bleus passe la main

Après un an et demi à la tête des Casques bleus au Mali, le général Jean-Paul Deconinck passe le relais ce mardi, remplacé ce mardi par le général suédois Dennis Gyllensporre. Sur le plan sécuritaire, son mandat a été marqué par une augmentation des attaques des groupes djihadistes contre la Minusma, qui reste la mission la plus meurtrière des Nations Unies. Durant son mandat, le général Jean-Paul Deconinck n’a cessé de faire du plaidoyer auprès de la communauté internationale, pour demander davantage de contributions pour la Minusma, notamment des hélicoptères ou des équipes médicales. Mais la mission de l’Onu n’a pas intensifié sa présence sur le terrain.

Si le général Deconinck quitte le Mali, la Belgique elle reste présente, toujours au sein de la mission de l’Onu. Bruxelles a notamment déployé jusqu’au mois de mai prochain, un avion de transport C-130, avec un détachement de 65 militaires. Il effectue des missions aussi bien pour la Minusma que pour l’opération française Barkhane, avec un double objectif : accompagner la mise en oeuvre de l’accord de paix, et lutter contre les groupes djihadistes.

En juin dernier, le général expliquait au micro de la RTBF que sa mission était "extrêmement complexe, tout d’abord au niveau de la compréhension des différents paramètres qui jouent ici, tant sécuritaires que politiques, que de l’ordre du développement par exemple." Jean-Paul Deconinck évoquait notamment le problème de rendre cohérente une force avec cinquante-six nationalités différentes, qui ont "des cultures militaires différentes, dans un contexte sécuritaire difficile, et de temps en temps dans des conditions de combat."