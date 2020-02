Mali : l'opération Barkhane a "neutralisé" 30 djihadistes

La force française Barkhane a "mis hors de combat" plus de 30 djihadistes au Mali au cours d’opérations avec les forces maliennes dans la zone dite "des trois frontières", a indiqué ce vendredi l’état-major de l’armée française.

Opération au Mali, au Burkina Faso et au Niger

Entre le 6 et le 7 février, la force Barkhane a conduit une opération dans la zone du Liptako-Gourma, entre Mali, Burkina Faso et Niger, qui a "abouti à la neutralisation d’une vingtaine de terroristes ainsi qu’à la destruction de plusieurs véhicules", a précisé le colonel Frédéric Barbry, porte-parole de l’état-major.

"Un drone Reaper, une patrouille de Mirage 2000 ainsi qu’un hélicoptère Tigre et un Cougar ont participé à deux frappes ciblées sur une zone où des combattants terroristes avaient été repérés", a-t-il ajouté.

Cette semaine, par ailleurs, des opérations des commandos de Barkhane ont permis "la mise hors de combat d’une dizaine de terroristes" lors de deux actions distinctes dans une région où est actif l’Etat islamique au Grand Sahara (EIGS), récemment désigné par Paris comme l’ennemi numéro un au Sahel.

L’opération Barkhane renforcée

L’armée française refuse de donner un décompte précis des djihadistes qu’elle tue, blesse ou capture, et regroupe ces trois catégories sous les termes génériques de "neutralisation" ou "mise hors de combat".

La force Barkhane, engagée au Sahel contre les actions de plus en plus meurtrières des groupes djihadistes, vient d’annoncer son passage de 4500 à 5100 hommes d’ici fin février, concrétisation de la volonté de la France d’inverser le rapport de force sur le terrain.

L’essentiel des forces sera concentré sur cette zone des trois frontières. Il s’agit notamment de troupes aguerries au combat, dont des commandos, accompagnées d’une centaine de véhicules (blindés lourds, blindés légers et logistiques.

Les renforts comprendront également des moyens de renseignement conséquents, à la fois humains et techniques, selon des sources militaires et des équipes insérées auprès des forces locales, préfigurant l’activité de la future force Takuba, qui rassemblera à l’été des forces spéciales européennes sous commandement de Barkhane.

Insécurité chronique

Les groupes djihadistes multiplient depuis quelques mois les attaques, entretenant une insécurité chronique pour les civils et infligeant des pertes régulières aux armées locales. La France a perdu 13 soldats en novembre au Mali, dans un accident entre deux hélicoptères au combat.

L’armée souligne régulièrement que le président "demande des résultats" tout en se défendant de toute "chasse aux scalps". Mais de nombreux experts et analystes estiment que l’opération s’enlise, tout en suscitant de plus en plus de critiques au sein des opinions africaines.