Mali : former la jeune génération pour préserver les manuscrits anciens de Tombouctou

Les étudiants - © Patricia Huon

Un nouveau cursus a été ainsi été créé, il y a deux ans, dans la ville qui se relève tout juste du conflit, et aux alentours de laquelle les groupes djihadistes restent omniprésents. A l'Institut des hautes études et de recherches islamiques "Ahmed Baba", la conservation et la numérisation des manuscrits anciens sont enseignées à une vingtaine d’étudiants, garçons et filles. "Ce sont des témoignages et des connaissances que nos parents nous ont laissés, dit Rahmatou Mohamed Issa, une jeune femme de 22 ans. Ils traitent de tous les sujets de notre société".