Mali: deux otages occidentaux enlevés au Burkina retrouvés vivants au Mali

Une Canadienne et un Italien enlevés en 2018 au Burkina Faso par des hommes armés ont été retrouvés vivants vendredi par des Casques bleus près de Kidal, dans le nord-est du Mali, a-t-on appris de sources diplomatique et au sein de la mission de l'Onu (Minusma).

Edith Blais et Luca Tacchetto, tous deux âgés d'une trentaine d'années, ont échappé à leurs ravisseurs dans les environs de Kidal et se sont fait conduire auprès des Casques bleus de la mission de l'Onu au Mali (Minusma), selon des informations préliminaires fournies dans un message vocal par le chef de la Minusma, Mahamat Saleh Annadif.

"D'après des informations préliminaires, ils doivent sûrement avoir réussi à fuir, ils ont été ramassés par un véhicule civil, lequel les a conduits vers le camp de la Minusma", a-t-il indiqué. Habillés en Touareg, les deux jeunes gens, après avoir échappé à leur surveillance, ont stoppé un véhicule et ont demandé au chauffeur des les conduire au premier poste des Casques bleus, a dit une source sécuritaire sous le couvert de l'anonymat. Aucune information n'a été fournie sur les circonstances dans lesquelles ils ont pu prendre la fuite, ni sur leurs ravisseurs.

Les Casques bleus les ont conduits au camp de Kidal, "on les a contrôlés médicalement, ils se portent vraiment bien, on les a laissés se reposer", a rassuré M. Annadif.

Edith Blais, originaire de Sherbrooke, à 160 kilomètres à l'est de Montréal, et son compagnon, Lucas Tacchetto, originaire de Venise (nord de l'Italie), ont disparu mi-décembre 2018 alors qu'ils traversaient ce pays d'Afrique de l'Ouest en proie à une poussée d'attaques djihadistes. Le couple se dirigeait en voiture vers Ouagadougou à partir de Bobo-Dioulasso, à plus de 360 kilomètres à l'ouest de la capitale burkinabè, quand leur trace a été perdue, selon la famille de la Canadienne. Ils comptaient se rendre au Togo pour un projet humanitaire avec l'organisme Zion'Gaïa.