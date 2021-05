Malgré les promesses, le système de santé britannique malade de sous-financement

En avril 2020, le Premier ministre britannique Boris Johnson remerciait avec émotion à la télévision les infirmiers qui lui avaient sauvé la vie lorsqu'il était malade du Covid-19 et promettait tous les fonds nécessaires au système de santé public au bord de l'implosion.

Plus d'un an après, les travailleurs médicaux britanniques se sentent "trahis" tandis que les experts avertissent des dangers d'un sous-investissement persistant.

Avant la pandémie, le NHS, système de santé britannique gratuit auquel les Britanniques vouent un véritable culte, "était déjà en posture difficile", rappelle Stuart Tuckwood, infirmier et responsable du syndicat de fonctionnaires Unison. "Nous étions à la traîne sur les délais de traitements" à cause d'un manque chronique de personnel et de lits d'hôpitaux, ajoute-t-il en rappelant le stress supplémentaire qu'a dû endurer le personnel à cause de la crise sanitaire.

"Beaucoup de travailleurs du NHS se retrouvent avec d'énormes problèmes physiques et mentaux", alors quand "le gouvernement a indiqué que tout ce qu'il allait offrir est une augmentation de 1%, cela a été ressenti comme une énorme trahison", poursuit-il.

Une étude récente de la British Medical Association sur 2.100 employés médicaux constatait que plus d'un sur cinq prévoit de quitter le NHS et de changer de carrière à cause d'une année de stress et de fatigue intenses.

Stuart Tuckwood explique que si les infirmières et infirmiers sont souvent considérés comme sous-payés, nombre d'aide-soignants ou employés moins qualifiés gagnent encore moins. Et beaucoup vivent sous le seuil de pauvreté.

Le syndicat d'infirmiers Royal Nurses College demande une hausse de 12,5%, tandis qu'Unison souhaite 2.000 livres par personne pour l'année une prime exceptionnelle.