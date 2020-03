Malgré le coronavirus et le chef de l'opposition enlevé, le Mali vote dimanche

Le principal parti d'opposition au Mali a appelé samedi à une "participation massive" aux élections législatives de dimanche, malgré l'enlèvement de son chef Soumaïla Cissé et du nombre croissant de cas de coronavirus dans ce pays en proie aux violences et aux attaques djihadistes.

On était toujours sans nouvelle samedi de Soumaïla Cissé, 70 ans, arrivé deuxième à trois reprises de l'élection présidentielle.

Il a été enlevé mercredi par des hommes armés non identifiés alors qu'il faisait campagne dans son fief électoral de Niafounké, dans la région de Tombouctou (nord).

Il s'agit d'un enlèvement sans précédent pour une personnalité nationale depuis le début du conflit au Mali en 2012.

Heures difficiles

En "ces heures difficiles que traverse notre pays, plus que jamais, les militantes et militants du parti sont résolument invités à redoubler d'efforts pour une participation massive du parti aux élections du 29 mars 2020", écrit dans un communiqué l'Union pour la République et la Démocratie (URD), formation présidée par Soumaïla Cissé.

"Nous devons faire en sorte que le parti sorte encore plus grandi de cette épreuve", ajoute la direction de l'URD, qui compte 18 députés dans l'assemblée sortante.

Violences quasiment quotidiennes

Les Maliens doivent renouveler les 147 sièges du Parlement en deux tours, dimanche et le 19 avril. Le mandat de cette assemblée issue des élections de 2013, qui avaient octroyé une majorité substantielle au président nouvellement élu, Ibrahim Boubacar Keïta, était censé s'achever fin 2018.

La crise sécuritaire et des querelles politiques ont contraint à le prolonger jusqu'à début mai 2020.

L'un des enjeux du scrutin est tout simplement qu'il puisse se tenir partout, alors qu'une large partie du territoire est en proie à des violences quasiment quotidiennes et échappe à l'autorité que l'Etat cherche à rétablir.

Dans cette situation déjà plus que précaire, le président Keïta a décidé malgré tout de maintenir les législatives malgré l'apparition mercredi des premiers cas de coronavirus au Mali, jusque-là l'un des rares pays d'Afrique encore épargnés.

Les électeurs sont invités à respecter les "gestes barrière" pendant les opérations de vote.

Samedi matin, le pays comptait 18 cas confirmés. Aucun décès n'est à déplorer.