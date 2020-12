Malgré l’austérité, l’Arabie saoudite continue à creuser son déficit budgétaire

Le temps des vaches grasses est bien révolu pour les pays producteurs de pétrole, et le premier d’entre eux en particulier, l’Arabie saoudite. Même si le cours du baril de pétrole a repris un peu de couleurs, après être tombé dans les abysses au mois d’avril, Ryad vient d’annoncer un nouveau déficit budgétaire record.

Le trou dans les finances de cette année devrait s’élever à 79 milliards de dollars, plus du double du déficit de 2019 (35 milliards USD). Pour les producteurs de pétrole comme pour les autres Etats, la crise sanitaire est venue bouleverser toutes les prévisions. Au printemps, le baril de pétrole ne valait plus grand-chose. Aux Etats-Unis, certaines productions avaient atteint des niveaux négatifs : les producteurs payaient pour se débarrasser de leurs stocks excédentaires.

L’Arabie saoudite ne peut plus financer son train de vie

Depuis, le marché s’est remis à l’endroit, mais les prix restent faibles. Avec un baril qui tourne autour des 50 $, l’Arabie saoudite ne peut plus financer son train de vie (qui nécessiterait un prix à 80 $).

Au mois de mai déjà, la plus grande économie du monde arabe a annoncé un plan d’austérité inédit. La rente pétrolière avait longtemps permis au royaume de se passer de taxes. En 2018, le roi Salmane avait lancé un plan visant à réduire sa dépendance à l’or noir et avait introduit une petite révolution : la TVA. La taxe sur la valeur ajoutée était alors fixée à 5%.

Un risque pour le régime

Au mois de mai, la nouvelle TVA a triplé en une fois, passant à 15%, provoquant le mécontentement de la population, plus habituée aux largesses de l’Etat qu’à des politiques d’austérité. Dans le même temps, l’Etat saoudien a cessé de verser des allocations mensuelles à ses citoyens. Ces mesures impopulaires pouvaient représenter un danger pour le régime : elles mettaient fin à un contrat social par lequel la population accorde sa loyauté à la monarchie en échange de généreuses subventions.

Malgré ces mesures d’économie audacieuses, la descente aux enfers des finances saoudiennes se poursuit. Avec l’annonce du déficit record, le gouvernement prévient qu’il va devoir encore tailler dans les dépenses pour les réduire de 7%. On ignore quelles mesures vont être prises pour atteindre cet objectif. Mais le roi Salmane a défini comme priorité "la santé des citoyens et des résidents et leur sécurité".

Plus de pèlerins

Avant la pandémie, l’Arabie saoudite s’était fixé pour objectif de revenir à l’équilibre budgétaire en 2023. Ses comptes publics sont tombés structurellement dans le rouge depuis la déroute des prix du pétrole en 2014. Depuis, Ryad puise dans ses propres réserves et a emprunté plus de 100 milliards de dollars.

La vente du pétrole génère plus des deux tiers des recettes de l’Etat. Une autre source de revenus, ce sont les dizaines millions de pèlerins musulmans qui viennent chaque année visiter les lieux saints du pays. Mais là aussi, la crise du coronavirus a tari la ressource : seuls quelques dizaines de milliers de croyants ont pu effectuer cette année les pèlerinages traditionnels.