Malaisie: découvrez la célèbre fête des fantômes

Ce festival est célébré, dans le septième mois lunaire du calendrier, parmi les communautés du sud de la Chine, de Malaisie, de Singapour, de Hong Kong et de Taiwan. Il marque l'idée que les "portes de l’enfer" sont ouvertes et que les esprits des anciens peuvent ainsi errer dans le pays des vivants en quête de nourriture.

Les offrandes de nourriture sont faites et du papier-monnaie et des bâtons d'encens sont brûlés à l'extérieur des maisons pour garder les esprits des ancêtres morts heureux et pour porter chance pour l'année future.