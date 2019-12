"Make America kind again": au Texas, un bébé de sept mois devient le plus jeune maire des États-Unis

Du haut de ses sept mois, Charlie McMillan vient d’être élu maire honorifique de Whitehall (Texas) grâce à son slogan fédérateur "Make America kind again" (comprenez "Rendre l’Amérique plus gentille"). Le destin du bambin est politique depuis avant sa naissance : il a été adopté auprès d’une femme qui voulait a priori mettre un terme à sa grossesse.

Depuis, ses parents adoptifs ont décidé de faire de lui un porte-étendard de la lutte contre l’avortement. Cette femme a fait "le choix courageux de la vie", estime Nancy Jane McMillan, la mère adoptive de Charlie. Avec son mari, Nancy fait partie depuis plusieurs années d’une organisation religieuse qui accompagne les femmes enceintes dans une démarche anti-avortement : le Houston Pregnancy Help Center.

Une simple plaisanterie

Au départ, ce titre de maire honorifique, acquis aux enchères lors de la récolte de fonds annuelle des pompiers de Whitehall n’était qu’une simple plaisanterie. Le village étant rattaché à la commune voisine, il n’a aucune organisation politique propre. Charlie n’aura donc pas de réelles responsabilités municipales. Mais sa mère adoptive a rapidement compris l’impact de cette "élection" sur les habitants de Whitehall. "Un peu de gentillesse peut nous apporter tellement. En ces temps divisés politiquement et culturellement aux États-Unis, c’est génial de voir comment un bébé de sept mois avec une campagne promettant le retour de la gentillesse en Amérique peut changer les choses", sourit-elle.

Dans le programme de Charlie, on retrouve notamment le patriotisme, la "vie" et l’adoption. "Au contraire de certains hommes politiques, il connaît très bien ce pour quoi il fait campagne", ironise Nancy.

L’investiture de Charlie a pris la forme d’une grande célébration : concert de musique country, hot-dogs et même un serment que le plus jeune maire des États-Unis a prêté en "hochant la tête", comme l’explique Frank Pokluda, gérant de la supérette du village. "Certains de nos hommes politiques voudraient qu’on puisse avorter jusqu’au terme d’une grossesse, et je trouve ça terrible. Regardez la joie que cet enfant nous apporte ! Il y a des gens qui veulent de ces enfants", ajoute-t-il.

"Nous espérons que Charlie, qui n’est ni un républicain, ni un démocrate, ni un indépendant, et qui aime les gens, permette à tout le monde de souffler un coup", témoigne le papa du jeune maire, Chad McMillan, dans son salon rustique décoré aux couleurs de Noël.

Avec "Mayor Charlie", ce pasteur et missionnaire baptiste de 51 ans, qui a voté pour Donald Trump en 2016, explique avoir voulu alléger l’ambiance tendue aux États-Unis par la procédure en destitution visant le président. Ce même président avait promis, pendant sa campagne, de nommer à la Cour suprême uniquement des juges opposés à l’avortement, et y a fait entrer deux magistrats conservateurs depuis son élection.

Ficus For Congress

Charlie n'est pas le premier maire atypique des États-Unis: un chien, un chat et une chèvre ont été élu avant lui. Car dans ce pays, si le règlement électoral ne le stipule pas, un candidat animal ou même végétal peut se faire élire. Un droit mis en exergue par le réalisateur Michael Moore en 2000, dans un épisode de sa série "The Awful Truth" intitulé "Ficus for Congress", dans lequel Moore inscrit un ficus sur les listes électorales pour protester contre l'inertie du système électoral américain. "Je fais cela car les Américains ne se déplacent plus pour voter. La majorité d'entre eux pensent qu'ils n'ont pas le choix et que leur vote n'a pas d'influence", avait-il déclaré à l'époque.

