Mais qu’a fait George W. Bush après avoir quitté l’école de Sarasota le 11 septembre 2001 ? Récit d’un long voyage présidentiel

C'était il y a vingt ans, le 11 septembre 2001 : des tours percutées par des avions, des New Yorkais paniqués, l’Amérique face au terrorisme… Et que faisait le président des Etats-Unis ce jour-là ? Il était en visite à la Emma E. Booker Elementary School dans la ville de Sarasota, en Floride. L’image est célèbre : George W. Bush est assis dans une salle de classe face à des enfants. Alors qu’il assiste à une leçon de lecture, Andrew Card, son chef de Cabinet s’avance et lui murmure quelques mots à l’oreille.

Le chef de l’Etat semble à peine réagir… Pourtant on vient de lui annonce que son pays était attaqué par des pirates de l’air. Et ensuite, que s’est-il passé ? Où le président est-il allé ? Quelles décisions ont été prises ? Dans quel contexte ? Découvrez ci-dessous notre récit interactif en cartes, textes, photos et vidéos.

Si la carte ne se charge pas correctement, cliquez ici pour lire le récit en plein écran