"Maintenant le Peuple": trois partis de gauche radicale lancent un mouvement commun

La France insoumise, Podemos et le Bloc de gauche (Bloco de Esquerda), représentants de la gauche radicale en France, en Espagne et au Portugal, ont annoncé jeudi à Lisbonne le lancement d'un mouvement européen commun, a-t-on appris vendredi auprès du parti La France Insoumise (LFI).

L'ancien candidat à la présidentielle française Jean-Luc Mélenchon, Pablo Iglesias (secrétaire général de Podemos) et Catarina Martins, coordinatrice du Bloc de gauche, ont signé un manifeste intitulé "Maintenant le Peuple ! Pour une révolution citoyenne en Europe".

"L'heure est arrivée de rompre avec le carcan des traités européens qui imposent l'austérité et favorisent le dumping fiscal et social. L'heure est arrivée que ceux qui croient en la démocratie franchissent une nouvelle étape pour rompre cette spirale inacceptable", écrivent-ils.

Organiser la défense de nos droits et la souveraineté de nos peuples face à un ordre ancien

"Nous lançons un appel aux peuples d'Europe pour qu'ils s'unissent sur la tâche qui consiste à construire un mouvement politique international, populaire et démocratique pour organiser la défense de nos droits et la souveraineté de nos peuples face à un ordre ancien, injuste et en échec qui nous emmènent droit au désastre", poursuivent-ils.

Construire un nouveau projet d'organisation pour l'Europe

"Nous en avons assez d'espérer. Nous en avons assez de croire ceux qui nous gouvernent depuis Berlin et depuis Bruxelles. Nous mettons la main à l'ouvrage pour construire un nouveau projet d'organisation pour l'Europe. Une organisation démocratique, juste et équitable qui respecte la souveraineté des peuples", affirment-ils encore.

Les trois formations lancent cette initiative quelques semaines après que l'ancien ministre des Finances grec Yanis Varoufakis et l'ex-candidat socialiste à la présidentielle française Benoît Hamon ont invité les gauches européennes à unir leurs forces pour promouvoir une Europe qui rompe avec l'austérité.