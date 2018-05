Mai 68: une révolte ou une révolution qui a changé la France

Laurent Joffrin, patron aujourd'hui de la rédaction du journal Libération, n'avait que 15 ans à l'époque. Mais il était déjà engagé dans un mouvement lycéen. Et il se définit comme soixante-huitard. "Nous avions le sentiment de vivre dans une société trop rigide, que la vie familiale était trop autoritaire, que le lycée et l'université étaient trop militarisés et que la société était trop hiérarchique. Nous voulions plus de liberté, plus d'autonomie."

Bernard Debré était alors étudiant en médecine. Il a été ministre mais à l'époque, c'était son père, Michel Debré qui était ministre de l'Economie et des Finances du Général de Gaulle. Il n'a pas participté au mouvement de mai 68. "Mon milieu ne comprenait pas ce qui se passait, explique-t-il. Mon père ne cessait de répéter que la France n'avait plus de dette, qu'elle était en équilibre budgétaire et que tout allait bien. Pour moi, il y avait un sentiment de douce euphorie. Lui, n'a jamais compris vu ce contexte, que la jeunesse française voulait s'émanciper."

Pour Laurent Joffrin, "l'idéal de Mai 68 n'était pas du repli sur soi mais un projet libertaire, solidaire et égalitaire. Nous avions besoin d'une plus grande autonomie et de plus de liberté. Nous protestions également contre les inégalités excessives. Contrairement à ce que disait les gaullistes, nous n'étions pas des des petits bourgeois individualistes qui ne pensaient qu'à libérer leurs désirs et à profiter de la vie. C'était caricatural. Nous avions un idéal de liberté et d'égalité."

Et maintenant, il en reste quoi?

Les bilans, inévitablement, divergent. Pour Alain Krivine, qui fut plusieurs fois candidat à l'élection présidentielle, les avancées sont nombreuses mais "autant le mouvement des femmes, pour les homos et les immigrés, est venu grâce à Mai 68 mais par la suite, autant sur le plan politique, on a échoué. Fin mai, le mouvement était fini. Le principal problème était que personne ne voulait ou ne pouvait prendre le pouvoir. Même le parti communiste et la CGT n'en voulaient pas par une grève générale."

Pour Bruno Jeudy, rédacteur en chef du service politique de Paris Match, Valéry Giscard d'Estaing élu de peu en 74 face à François Mitterrand, le candidat de la gauche, a essayé de tirer les leçons de Mai 68. "Il succédait à Georges Pompidou et il sent qu'il y a des blocages à lever. Il a battu de justesse François Mitterrand et Giscard sent qu'il faut traduire politiquement le changement. Candidat de la droite bourgeoise modérée, en rupture avec le gaullisme, il fait voter l'interruption volontaire de grossesse ou encore la majorité à 18 ans. Mais il n'ira pas plus loin, rattrapé par la droite traditionnelle."

Laurent Joffrin est le plus positif sur les avancées dues à Mai 68. "Grâce à Mai 68, il y a eu entre autres une autre manière d'envisager la vie de famille, une nouvelle manière d'envisager les rapports d'autorité dans les ministères et les administrations et beaucoup de conquêtes sociales. Et, en plus, toute notre génération et leurs enfants ont eu le droit de rêver à une société différente, à l'idée de vivre autrement. Et cela se retrouve, par exemple, dans le mouvement écologiste et altermondialiste."