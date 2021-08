Mafia italienne : arrestation à Dubaï d’un baron de la drogue recherché depuis six ans

Raffale Imperiale, l’un des barons de la drogue italiens les plus recherchés par la justice de son pays et au plan international, en fuite depuis six ans, a été arrêté à Dubaï, a annoncé jeudi la police italienne.

Raffale Imperiale, une importante figure du crime organisé de Naples, dans le sud de l’Italie, et considéré comme l’un des fugitifs italiens les plus dangereux, a été arrêté le 4 août, en coordination avec Interpol et Europol, a-t-on précisé de même source dans un communiqué.

Cet homme de 47 ans est "de longue date un acteur de premier plan du trafic international de drogue et du blanchiment d’argent" qui, au fil des années, a créé "un impressionnant réseau de trafiquants internationaux, notamment de cocaïne", a expliqué la police.

La justice italienne prépare une demande d’extradition, a-t-elle souligné.

Raffale Imperiale qui fait partie du clan des Amato-Pagana au sein de la Camorra, la célèbre organisation mafieuse napolitaine, a quitté l’Italie pour Amsterdam dans les années 1990 pour gérer un coffee-shop, avant de s’allier à des trafiquants de drogue néerlandais, selon le quotidien La Repubblica.