Madagascar: au moins 17 morts dans une tempête tropicale

Une forte tempête tropicale a fait au moins 17 morts et 15.000 sinistrés à Madagascar, selon un bilan officiel communiqué dimanche."La forte tempête tropicale Eliakim a atterri le 16 mars 2018 sur la péninsule de Masoala (nord-est)", a indiqué le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC) dans un communiqué.

Elle s'est ensuite déplacée le long de la façade est de l'île en direction du Sud. Le 17 mars, vers 16H00 (14H00 en Belgique), elle était positionnée entre les districts de Mandritsara et Soanierana Ivongo (centre-est), où les rafales de vent pouvaient atteindre jusqu'à 105 km/h.

Au cours des dix dernières années, Madagascar, un des pays les plus pauvres au monde, a été frappé par plus d'une quarantaine de cyclones et tempêtes tropicales. En janvier, le cyclone Ava a fait 51 morts et 22 disparus, tandis qu'Enawo avait fait au moins 78 morts en mars 2017.