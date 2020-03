Macron: "Nous sommes en guerre sanitaire" contre le coronavirus

"Nous sommes en guerre sanitaire", a déclaré lundi soir à plusieurs reprises Emmanuel Macron dans une allocution télévisée consacrée à la lutte contre la pandémie de coronavirus. Les déplacements non essentiels (achats de nourriture et soins) sont interdits dès mardi midi.

"Nous sommes en guerre, en guerre sanitaire certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale", a déclaré le président français en appelant à "éviter l'esprit de panique" et à ne pas croire "les fausses rumeurs, les demi-experts ou les faux sachants". "Nous devons tous avoir l'esprit de responsabilité".

"Dès demain midi et pour 15 jours au moins nos déplacements seront très fortement réduits", a déclaré le chef de l’État, précisant que toute infraction sera "sanctionnée" et que le second tour des élections municipales, prévue le 22 mars, sera reporté. Le président français a également annoncé que les loyers, factures d'eau, gaz et électricité seront suspendus.