Macron annonce un sommet sur les océans fin 2021 ou début 2022 en France

Journée mondiale des océans : exploitation intensive du sable - JT 13h - 08/06/2018 Ce 8 juin est la journée mondiale des océans. Ce n'est pas à prendre à la légère car les océans recouvrent 70 % de la planète; et donc notre vie en dépend. Et puis sous l'eau, il y a aussi le sable. Une ressource dont nous avons besoin et qui s'épuise à cause d'une industrie toujours plus vorace.