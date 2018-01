Emmanuel Macron "Calais ne sera pas une porte dérobée vers l'Angleterre"

Alors que son gouvernement est accusé de porter atteinte au droit d’asile, Le président français est venu dans les Hauts de France défendre sa politique controversée sur l’immigration. Il y a rencontré des élus, des associations et des forces de l'ordre.

A Calais, où il a visité un centre pour migrants, le président Emmanuel Macron a dit qu'il évoquera avec la Première ministre britannique Theresa May les éléments qu'il faudra améliorer dans la gestion de l'immigration transmanche. Et notamment la coopération policière et le déblocage de fonds pour le site de Calais.

Il prévient "qu’en aucun cas, nous ne laisserons se reconstituer une "jungle" à calais. Et parle de "mensonges" et de "manipulations" à propos des critiques émises sur l'action des forces de l'ordre à Calais. Il annonce une prime exceptionnelle de résultat pour les forces de l'ordre dans le Calaisis. Le gouvernement saisira par ailleurs la justice pour savoir si les forces de l'ordre sont diffamées ou injuriées. Il menace dans le même temps de sanctions les policiers qui se rendraient coupables de brutalités avérées.

Pas de "porte dérobée vers l'Angleterre"

Pour lui, Calais ne peut plus être une destination pour les migrants. "Tout est fait pour que le passage illégal ne soit pas possible à Calais", qui "n'est pas une porte d'entrée dérobée vers l'Angleterre", a-t-il dit, en assurant que l'Etat ne laisserait pas "se construire des filières illégales" dans cette région, lors d'un discours devant les forces de l'ordre de Calais.

Le regard tourné vers le gouvernement britannique

A deux jours du sommet franco-britannique avec Theresa May, qui se tiendra jeudi dans le sud de l'Angleterre, Emmanuel Macron devrait profiter de l'occasion pour envoyer des messages à Londres.

Le Président demandera aux Britanniques "d'aider Calais à se développer" et de reprendre "un certain nombre de migrants", a précisé le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb.Paris envisage en particulier un aménagement des accords du Touquet, qui fixent depuis 2004 la frontière à Calais. "Avoir à Calais une frontière, ça a un coût financier et il est normal que la Grande-Bretagne puisse y participer", a appuyé le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux.