Macédoine grecque et Macédoine du Nord: Tsipras s'est encore félicité de l'accord, malgré les heurts

La ville de Thessalonique a connu de violents heurts ce samedi soir lors de plusieurs manifestations en marge d'un discours du Premier ministre grec Alexis Tsipras. Quelque 7000 personnes ont défilé contre la politique économique du gouvernement grec, mais aussi sur l'accord conclu le 12 juin dernier visant à mettre fin à une querelle vieille d'un quart de siècle sur le nom de la Macédoine voisine.

>> À lire aussi : Le Premier ministre grec promet de meilleures conditions de vie

La "Macédoine" est un nom aujourd'hui porté par une province grecque, mais aussi par l'ancienne république yougoslave. Et la Grèce a toujours refusé à son voisin le simple usage du nom, craignant des visées territoriales sur sa province septentrionale du même nom, patrie d'Alexandre le Grand.

"Stabilité, paix et coopération"

Un accord a toutefois été conclu avec la Macédoine pour rebaptiser l'ancienne république yougoslave "République de Macédoine du Nord". Il doit encore être approuvé par référendum en Macédoine le 30 septembre puis ratifié en 2019 par le parlement grec.

Lors de son discours ce samedi, Alexis Tsipras s'est encore félicité de ce compromis : "L’accord que nous avons réussi à conclure avec nos voisins du Nord ouvre au monde la Thessalonique, le nord de la Grèce et tous les Grecs. Mais, plus important encore, il transforme notre pays en un facteur de stabilité, de paix et de coopération dans la région et, enfin, fait de la Thessalonique une capitale des Balkans".

Les désaccords qui pourraient apparaître face à ce changement de nom ne sont pas de nature à remettre en cause la coalition gouvernementale, a encore laissé entendre le Premier ministre grec.

Visite d'Angela Merkel en Macédoine

Et, hasard de calendrier, au même moment, la Macédoine fêtait les 27 ans de son indépendance. Le Premier ministre macédonien Zoran Zaev recevait pour la première fois la chancelière allemande.

Lors de cette visite, Angela Merkel a encouragé les Macédoniens à voter en faveur de cet accord avec la Grèce, lors du référendum du 30 septembre.