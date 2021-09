Macédoine du Nord : le ministre de la Santé démissionne après l’explosion et l’incendie d’une unité Covid

Le ministre de la Santé de Macédoine du Nord, Venko Filipce, a présenté vendredi sa démission après l’explosion suivie d’un incendie dans une unité pour malades du Covid-19 qui a fait 14 morts dans ce petit pays des Balkans durement frappé par le coronavirus.

"La tragédie à Tetovo m’a très affecté […] en tant que médecin et ministre j’ai présenté, pour des raisons éthiques, ma démission au Premier ministre Zoran Zaev", a déclaré Venko Filipce lors d’une conférence de presse à Skopje.

Le Premier ministre a la possibilité de ne pas accepter cette démission.

Auparavant, l’adjoint du ministre Ilir Hasani ainsi que les deux directeurs de l’hôpital de Tetovo (nord-ouest de la Macédoine du Nord), Florin Besimi et Artan Etemi avaient démissionné.

Tragédie de Tetovo

Les autorités à Skopje ont annoncé que l’autopsie des 14 victimes, 8 femmes et 6 hommes, est terminée et qu’elles ont été identifiées. Il s’agit de douze patients et deux personnes venues leur rendre visite. Les victimes étaient âgées de 29 à 79 ans.

L’enquête pour déterminer les raisons qui ont provoqué l’incendie se poursuit.

L’incendie a éclaté après une explosion encore inexpliquée dans une structure modulaire installée récemment dans le centre hospitalier de Tetovo, ville de 52.000 habitants, membres pour la plupart de la minorité albanaise de Macédoine du Nord.

Le pays de deux millions d’habitants, où le salaire moyen est de 460 euros, recense depuis quelque temps une augmentation du nombre de contaminations dues au variant Delta et compte plus de 180.000 personnes contaminées ainsi que plus de 6200 morts.

