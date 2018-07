Lupita Nyong'o : itinéraire d'une actrice qui défend de la beauté noire

Connue pour ses rôles principaux dans "12 years a slave" et "Black Panther", Lupita Nyong’o est aussi une actrice engagée. Portrait.

Lupita Nyong’o est née en 1983 à Mexico. Trois ans plus tôt, ses parents ont fui le Kenya où ils ont subi des pressions et des violences. Finalement, alors qu’elle a moins d’un an, sa famille quitte le Mexique pour retourner vivre au Kenya. La situation est loin d’être apaisée puisque son père est régulièrement harcelé et arrêté par les autorités.

Le cinéma comme vocation

Alors qu’elle est enfant, Lupita Nyong’o a une révélation devant le film "La Couleur pourpre" de Steven Spielberg. "Lorsque j’ai découvert ‘La Couleur pourpre’ et que j’ai vu Oprah et Whoopi Goldberg, une graine s’est plantée dans mon coeur : devenir actrice", se souvient-elle. En 2009, elle réalise et produit le documentaire "In my genes", qui traite des violences subies par les albinos au Kenya.

À 29 ans, elle décroche son premier rôle au cinéma dans le film "12 years a slave". Elle y joue une jeune esclave abusée par ses maîtres. "Ça allait être mon premier film et à en juger par l’histoire et les personnes engagées, ça allait être quelque chose d’important". Son interprétation de Patsey lui vaudra plusieurs récompenses dont l’Oscar de la Meilleure actrice dans un second rôle.

En 2015, elle rejoint le casting de Star Wars dans l’épisode "Le réveil de la force". À 34 ans, elle fait partie des acteurs de "Black Panther", le premier film avec un groupe de super-héros noirs. À l’occasion de sa sortie, elle offre 600 places de cinéma aux enfants du village kenyan où elle a grandi.

Une actrice engagée

Après la sortie de "12 years a slave", l’année 2014 sourit à Lupita Nyong’o. Elle est élue "femme la plus belle du monde" par le magazine People. La même année, elle deviendra la première égérie noire de la marque Lancôme. "Je pense plus à la beauté comme quelque chose qu’on a à l’intérieur et non pas qui se voit à l’intérieur."

À 32 ans, elle s’engage auprès de l’association WildAid, qui protège les éléphants au Kenya. En 2019, Lupita Nyong’o doit inaugurer son étoile sur le prestigieux Walk of fame d’Hollywood.