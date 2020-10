Luis Arce succède à Evo Morales comme président de la Bolivie

Le président vénézuélien Nicolas Maduro a "félicité le peuple frère de Bolivie à l’occasion du large et indiscutable triomphe du Mouvement vers le socialisme (MAS)" et de l'"éclatante victoire" de Luis Arce.

L’opposition avait alors crié à la fraude, des affrontements avaient éclaté entre partisans et détracteurs du chef de l’Etat. Lâché par la police et l’armée, ce dernier avait finalement démissionné.

Traduction de Luis Arce, candidat vainqueur de la présidentielle bolivienne : "A tous les Boliviens, nous avons fait des avancées importantes, nous avons renoué avec la démocratie et par dessus tout, les Boliviens ont renoué avec l'espoir." -

"Nous allons travaillé pour tous les tous Boliviens, nous allons mettre en place un gouvernement d'union nationale, nous allons construire l'unité de ce pays."-

"Et nous allons réorienter notre processus de changement sans haine, et apprendre et surmonter nos erreurs en tant que Mouvement vers le Socialisme."-

"Je crois qu'aujourd'hui, comme le dit une vieille chanson, ça a été pour le peuple ce qui est pour le peuple."