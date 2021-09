Luca Morisi, spin doctor de Matteo Salvini, visé par une enquête pour vente de drogue

Alors qu’il fait profil bas ces derniers jours, l’homme se décrit toujours sur Twitter comme "digital philosopher" et "mégaphone social" du "Capitan" (Matteo Salvini, ndlr). Au-dessus de son profil Twitter figure toujours, par ailleurs, la photo du leader de la Ligue. La nouvelle laisse un peu pantois le monde politique italien, notamment dans un contexte politique en ébullition, à quelques jours des élections communales (et régionales en Calabre) dans la Péninsule.

Une version qu’il a démentie : "Je n’ai commis aucun délit, mais mes affaires personnelles représentent une chute en tant qu’homme : je m’excuse avec Matteo Salvini et avec toute la Ligue tout d’abord pour ma faiblesse et pour mes erreurs".

S’en suit alors une perquisition dans son habitation : on retrouve une quantité de cocaïne réduite, probablement liée à une consommation personnelle (ce qui constitue tout de même une infraction). Les autorités partent également avec du matériel informatique. Quelques semaines plus tard, Luca Morisi sort du game. Sans doute pour éviter d’entacher la réputation de son parti et de son "capitan" Matteo Salvini.

Ce lundi matin, Repubblica ajoute une pièce au puzzle : l’homme fait l’objet d’une enquête pour vente de drogue. Au début, rien de plus banal : les carabiniers de Verone arrêtent trois jeunes en voiture et découvrent qu’ils sont en possession de stupéfiants. Ils auraient alors cité Luca Morisi comme leur dealer, détaille le quotidien La Stampa . Une perquisition qui ne serait pas due au hasard : pour le Corriere della Sera , le bras droit de Matteo Salvini était déjà surveillé par les autorités depuis quelque temps. C’est ainsi que les autorités seraient tombées sur les trois jeunes et les auraient arrêtés 'comme par hasard'.

Le fin stratège de la Toile

Matteo Salvini lui doit beaucoup, en effet. Luca Morisi a travaillé pour lui pendant huit ans, depuis 2013. Il l’a suivi quand Salvini a été nommé ministre de l’Intérieur et a même constitué une équipe d’une vingtaine de personnes pour alimenter les comptes de Matteo Salvini, omniprésent sur les réseaux sociaux.

En Italie, Luca Morisi avait même été surnommé 'La Bestia' (la bête, ndlr), tant la machine était rodée et productive. Ce n’est du reste un secret pour personne: Matteo Salvini a misé une grande partie de sa réussite électorale sur une communication presque trumpiste faite de photos, slogans, phrases cash, commentaires politiques agressifs sur les réseaux sociaux à longueur de journée… En y ajoutant une touche "made in Italy".

Matteo Salvini ne perd jamais l’occasion de mettre en avant son caractère bon vivant, souvent entouré d’un verre de vin et d’une assiette de pasta dans ses photos. Avant les élections européennes, rappelle le Corriere, Luca Morisi avait publié une photo du leader de La Ligue avec une arme. Elle était accompagnée d’un commentaire : "Les élections européennes rapprochent et tout le monde cherchera à arrêter le Capitain. Mais nous sommes armées et avons un casque". Dire que la photo avait fait le tour de la Toile et suscité une polémique est un euphémisme. C’était toujours le spin doctor Luca Morisi derrière le tour des établissements balnéaires avant les élections de 2018.

Aujourd’hui, Matteo Salvini perd un collaborateur fidèle. Mais ne le répudie pas pour autant : "Quand un ami commet une erreur auquel tu ne t’attends pas, et Luca a fait de mal davantage à soi-même qu’aux autres, tu te fâches d’abord sur lui. Mais ensuite tu lui tends ta main pour l’aider à se relever. L’amitié et la loyauté sont la Vie pour moi. Sur cette photo nous étions un peu plus jeunes et un peu plus minces, je veux te revoir bientôt avec ce sourire. Tu pourras toujours compter sur moi. Toujours", a écrit le leader de la Ligue sur son compte Instagram.