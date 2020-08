LoveIsNotTourism : l’amour plus fort que les frontières imposées par le coronavirus?

" Pourquoi vous et pas nous ? ". Le sentiment d’injustice commence à poindre du côté des couples qui s’aiment à distance avec le statut de " non-mariés ". Des porte-voix ont été désignés, une vaste campagne a été lancée : elle commence à inonder les réseaux sociaux.

Son nom ? #LoveIsNotTourism, pour instantanément couper l’herbe sous le pied de celles et ceux qui verraient derrière ce mouvement l’occasion de prendre du bon temps, à l’étranger, durant les mois d’été. " Les beaux jours sont là, c’est certain. Mais loin de nous l’envie de se comporter en touristes… ", commente P. J., qui nous a contacté. Ce Namurois, qui désire s’exprimer anonymement, n’a plus vu sa partenaire, qui est américaine, depuis 6 mois. Or, pour les Etats-Unis tout voyage non essentiel vers l’Union reste interdit. "On souhaite se revoir, deux ou trois semaines étaient prévues. Et ça n’a rien à voir avec des envies de vacances : cela concerne notre avenir, notre amour. "