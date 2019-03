Loujain Al-Hathloul, militante des droits des femmes saoudienne, va recevoir un doctorat honoris causa de l’UCLouvain

La Faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de communication de l’UCLouvain va remettre, ce mardi 12 mars, un doctorat honoris causa à Loujain Al-Hathloul, la jeune militante des droits des femmes en Arabie saoudite, où, emprisonnée à plusieurs reprises, elle a choisi de rester pour défendre l’émergence d’une société civile. Elle est actuellement en prison (depuis mai 2018) et des rapports font état de traitements dégradants et de torture.

La distinction qui lui sera remise intervient alors que l’instruction judiciaire est terminée depuis le 1er mars et qu’un procès pourrait s’ouvrir. Loujain Al-Hathloul est ambassadrice du Global Compact des Nations Unies depuis 2017. Elle est également jeune ambassadrice de One Young World, une organisation qui rassemble les jeunes leaders les plus brillants du monde dans le cadre d’un congrès mondial afin de donner corps à une société civile transnationale.