Los Angeles : Harry et Meghan portent plainte pour des photos volées de leur fils

Le prince Harry et son épouse Meghan Markle ont porté plainte jeudi à Los Angeles contre un ou plusieurs paparazzis qu'ils accusent d'avoir photographié à leur insu leur jeune fils Archie dans leur jardin, a appris l'AFP auprès de leur avocat. "Le couple a récemment appris que quelqu'un propose à la vente des photos de leur fils de 14 mois, Archie, affirmant fallacieusement les avoir prises lors d'une récente sortie publique à Malibu", explique la plainte pour "atteinte à la vie privée".

"Mais Archie n'a pas été en public, encore moins à Malibu, depuis que la famille est arrivée" en Californie, poursuivent Harry et Meghan, pour qui les clichés ont en réalité été pris durant des "activités dans le jardin de leur résidence", à leur insu.

Aucun drone, hélicoptère ou téléobjectif ne remet ce droit en cause

La plainte, qui vise des individus non identifiés, s'appuie sur une loi californienne qui interdit de prendre des images de quiconque à son domicile, même depuis l'extérieur de la propriété. "Aucun drone, hélicoptère ou téléobjectif ne remet ce droit en cause. Le duc et la duchesse de Sussex déposent cette plainte pour protéger le droit à l'intimité de leur jeune fils (...) et pour découvrir et stopper ceux qui cherchent à profiter des ces actes illicites", déclare l'avocat du couple princier, Michael J. Kump, dans un communiqué.