Lorsque l'équipage d'un avion américain décide de décoller à la limite de la surcharge avec 640 Afghans à bord

C’est une image impressionnante qui a circulé ces dernières heures, alors que les évacuations se poursuivent en Afghanistan et que les scènes de chaos se sont multipliées à l’aéroport international Hamid Karzai de Kaboul. Ce dimanche 15 août, alors que les forces talibanes entraient dans la capitale et s’emparaient du pouvoir, des centaines d’Afghans apeurés tentaient de fuir. Ce qui a créé d’importants mouvements de foule dans l’aéroport de la capitale, où l’on pouvait voir des Afghans s’agripper aux avions.

De son côté le gouvernement américain de Joe Biden a décidé, d’envoyer 5000 militaires en Afghanistan pour procéder aux évacuations de leur personnel diplomatique, de leurs ressortissants et de leurs alliés. Dans la cohue et face à ces images d’Afghans désespérés s’accrocher coûte que coûte à l’avion militaire américain, 640 Afghans ont été évacués direction Doha, au Qatar. Une évacuation rocambolesque, décidée in extremis par l’équipe à bord.

Une décision de l’équipage ?

Selon le think tank spécialisé Defense One, cette évacuation de centaines d’Afghans n’était pas prévue par les militaires américains. Mais, ils se sont engouffrés par la rampe à moitié ouverte de l’avion. Selon le think tank, les passagers afghans sont passés par des vérifications et ont été autorisés à évacuer.

L’équipage du C-17, aurait pu faire descendre ces personnes apeurées de l’appareil. A la place, il a pris la décision de partir du tarmac de l’aéroport avec les 640 passagers à son bord. "L’équipage a pris la décision de partir", indique une source anonyme de la défense américaine, qui s’est confiée au Think Tank.

Le C-17 s’est ensuite envolé pour Doha, la capitale du Qatar, où les passagers ont pu être débarqués.

Un record ?

C’est d’ailleurs à ce moment que le chiffre précis du nombre de passagers a pu être connu, lorsque les passagers de fortune sont descendus de l’avion militaire. Les premières estimations parlaient au départ de 800 personnes évacuées. Il s'agissait là des informations fournies par l'équipage pendant le vol.