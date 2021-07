Lorsqu'un orage de grêle détruit les pare-brise d'une centaine de véhicules et paralyse une autoroute en Italie

La scène est apocalyptique. Une autoroute fermée à cause d’une centaine de véhicules à l’arrêt, pare-brise brisés, carrosseries cabossées, et des conducteurs aussi hagards qu’incrédules entre les voitures.

Quelques instants auparavant, cette section de l’autoroute A1 entre Parme et Fiorenzuola en Italie a en effet essuyé un orage, ponctué par un épisode de grêle extrêmement violent, obligeant les véhicules empruntant cet axe routier important à s’immobiliser. De nombreuses collisions sont également à déplorer et plusieurs personnes ont été blessées à cause notamment des éclats de verre liés aux grêlons, certains ayant même pénétré dans les habitacles.