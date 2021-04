Lors d'obsèques marquées par l'image d'Elizabeth II seule, le Royaume-Uni a dit adieu au prince Philip

La reine et le Royaume-Uni on fait leurs adieux samedi au prince Philip, qui pendant plus de sept décennies a servi sans relâche la couronne et épaulé Elizabeth II, lors d’une cérémonie en comité restreint pour cause de pandémie et aux accents militaires.

Le duc d’Edimbourg sera inhumé dans le domaine du château de Windsor, où Philip, né à Corfou prince de Grèce et du Danemark. Il a rendu son dernier souffle ce 9 avril, après une vie dévouée au service de la monarchie depuis son mariage, il y a 73 ans, avec sa "Lilibet". À partir de 15h, défilés, hommages et performances musicales ont été adressés au prince décédé.