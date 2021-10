Londres : un monument à la gare de Waterloo commémorera la génération d'immigrés caribéens

L'artiste jamaïcain Basil Watson a été choisi pour réaliser une sculpture commémorant la génération Windrush - ces immigrés caribéens arrivés au Royaume-Uni après la guerre - qui sera installée en juin 2022 dans la gare londonienne de Waterloo, a annoncé vendredi le gouvernement britannique.

Le projet du peintre et sculpteur noir, sélectionné parmi 15 autres artistes, "rendra hommage aux rêves, à l'ambition, au courage et à la résilience des migrants (de la génération) Windrush qui sont arrivés au Royaume-Uni après la Seconde Guerre mondiale", précise dans un communiqué le gouvernement.

La décision d'ériger ce monument, financé à auteur d'un million de livres (1,18 million d'euros), fait suite au scandale révélé en 2017: des milliers de ces immigrés caribéens, arrivés légalement entre 1948 et 1971 pour participer à la reconstruction du pays, ont ensuite été privés de droits, voire renvoyés, faute de documents nécessaires.

Les parents de l'artiste faisait partie de cette génération

La statue de Basil Watson, dont les parents appartiennent à cette génération, mettra en scène trois personnages endimanchés - un homme, une femme et un enfant -, qui escaladent une montagne de valises main dans la main, "illustrant le lien inséparable entre les pionniers de Windrush, leurs descendants et les espoirs de leur génération".

Cette sculpture "permettra de célébrer et d'honorer la contribution de la génération Windrush, en plein coeur de la capitale de notre pays", a salué le secrétaire d'Etat en charge des communautés, Kemi Badenoch, pour qui "le monument deviendra un lieu permanent de réflexion et d'inspiration pour tous, nous rappelant notre histoire et notre patrimoine communs."

La statue, qui fera 3,60m de haut, sera dévoilée le 22 juin 2022, jour commémorant la génération Windrush.