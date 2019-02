Londres: un bébé retrouvé dans un parc par un froid polaire

Une petite fille. Pour l'instant, elle a été prénommée Roman. Ce nouveau-né a été trouvé, abandonné dans un sac dans un parc de Londres. Le bébé a été aperçu par un homme qui promenait son chien sur la Roman Road à Newham, dans l'est de Londres. Ovidijus Zvaliauskas et sa mère ont appelé une ambulance et la police. Les secouristes ont retrouvé l'enfant enveloppé dans une serviette à côté d'un banc. "Ma mère promenait son chien vers 22 h et elle a entendu un bruit qui sortait du sac. Elle m'a appelé parce qu'elle avait trop peur de s'approcher du sac et je suis venue. J'ai trouvé le bébé dans un sac et nous avons téléphoné aux ambulances et à la police. C'est terrible. C'est irréel." explique le promeneur.