Londres suspend son financement d'Oxfam après des accusations d'abus sexuels en RDC

Le gouvernement britannique a interrompu son financement d’Oxfam après que l’organisation non gouvernementale a suspendu deux membres de son personnel en République démocratique du Congo en raison d’accusations d’agressions sexuelles et de harcèlement.

"Toutes les organisations qui sollicitent des aides du Royaume-Uni doivent respecter les normes élevées de protection requises pour assurer la sécurité des personnes avec lesquelles elles travaillent", a déclaré un porte-parole du ministère des Affaires étrangères jeudi. "Etant donné les récentes informations qui mettent en question la capacité d’Oxfam d’atteindre ces normes, nous n’envisagerons pas de nouveau financement pour Oxfam jusqu’à ce que ces problèmes soient résolus", a-t-on ajouté de même source.

Deux membres d’Oxfam suspendus

L’association, qui travaille dans 67 pays, a annoncé vendredi la suspension de deux membres du personnel dans le cadre d’une enquête externe qui a commencé en novembre, portant sur des "accusations d’abus de pouvoir, notamment harcèlement et agressions sexuelles". Oxfam a indiqué en avoir informé le ministère des Affaires étrangères et la commission chargée de la régulation des associations et s’est engagée à continuer de tenir le gouvernement informé. L’organisation humanitaire avait déjà été plongée dans la tourmente en 2018 pour des abus sexuels commis en Haïti par certains de ses employés après le séisme de 2010.

►►► A lire aussi : Entachée par un scandale sexuel, Oxfam dévoile son plan d’action