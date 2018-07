Londres perd le commandement d'Atalante, partagé entre l'Espagne et la France

L'Union européenne a décidé de reprendre au Royaume-Uni le commandement d'Atalante, l'opération européenne de lutte contre la piraterie dans la Corne de l'Afrique, et de le transférer après le Brexit, fin mars 2019, sur la base navale espagnole de Rota, avec un centre détaché à Brest (France).

Le vice-amiral espagnol Antonio Martorell Lacave a été nommé à la tête de l'opération et succédera le 29 mars 2019 au général de division britannique Charlie Stickland, précise un communiqué publié lundi.

Le mandat d'Atalante a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2020 et un budget de 11,77 millions d'euros lui a été alloué pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.

"Je travaille déjà en étroite collaboration avec le vice-amiral Antonio Martorell Lacave et c'est mon rôle de veiller à ce que cette opération reste un exemple en matière de Politique de sécurité et de défense commune", a expliqué le général Stickland dans un autre communiqué.

Aider la Somalie à devenir un pays pacifique, stable et démocratique

L'Espagne s'est associée à la France pour reprendre le commandement d'Atalante, actuellement installé sur la base britannique de Northwood, au nord de Londres, où sont basés une centaine d'employés. L'Italie était également candidate pour reprendre le commandement d'Atalante, mais son offre n'a pas été retenue.

L'Espagne s'affirme ainsi comme un des acteurs majeurs de la Défense européenne. Elle a d'ailleurs confirmé sa participation au Groupe européen d'intervention lancé par la France, contrairement au gouvernement populiste italien.

Lancée en 2008, l'opération Atalante contribue à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie. "L'opération s'inscrit dans le cadre de l'approche globale de l'UE visant à aider la Somalie à devenir un pays pacifique, stable et démocratique", a souligné l'UE.