Londres: les chauffeurs Uber manifestent contre la taxe anti-congestion et parlent d’injustice

Les chauffeurs Uber de Londres se sentent victime d’injustice. A partir du 8 avril, ils devront payer la "Congestion Charge". Une taxe lancée par Ken Livingston, l’ancien maire de la ville, en 2003 contre le trafic. Jusque-là, les chauffeurs privés étaient exemptés mais Sadiq Khan, le maire actuel, a décidé de changer la donne. Ce jeudi, certains de ces chauffeurs privés ont bloqué le London Bridge pour faire entendre leur colère.

13,50 euros est le prix que coûtera désormais la traversée de Londres aux chauffeurs privés. Pour pouvoir entrer dans le périmètre ils devront payer cette somme chaque jour pour prendre leurs clients.

"Une décision discriminante"

Il y a 16 ans quand la "Congestion Charge" a été lancée, il n’y avait que 4.000 chauffeurs privés par jour à Londres. En 2017, lors du dernier recensement, ils étaient en moyenne 18.000, d’où la décision de leur faire désormais payer cette taxe. Là où ça coince, pour les chauffeurs, c’est que les Black Cab, les taxis londoniens traditionnels, ne sont, eux, pas concernés. "C’est une décision injuste", s’indigne James Farrah, le président d’un syndicat de chauffeurs privés. "C’est aussi une décision discriminante. 94 % de ces chauffeurs sont originaires de communautés noires, asiatiques ou d’autres groupes ethniques minoritaires et les chauffeurs de taxis londoniens sont à 88 % britanniques. Cela implique que le maire doit faire attention au moment de prendre cette décision", argumente le représentant des chauffeurs privés.

On ira jusqu’au bout, nous ne lâcherons pas

Les chauffeurs ont lancé une procédure judiciaire à l’encontre du maire de la ville. Pour faire entendre leur voix, ils protestent régulièrement devant le City Hall, l’hôtel de ville de Londres. Pour Maria, conductrice, rien ne justifie cette différence de traitement. "Je fais ce job depuis 16 ans, je n’ai jamais payé de taxe pour la taxe anti-congestion. Pourquoi devrais-je payer maintenant ? Nous sommes tous les mêmes. Nous avons le même badge. Pourquoi est-ce qu’on doit payer et pas les Taxis ? ", s’interroge Maria, rencontrée dans les rues de Londres.

Au-delà de cette inégalité, les chauffeurs s’inquiètent de leur manque à gagner à titre personnel, comme l’explique Rui Ismaël, un chauffeur: "Cela va me coûter autour de 4 000 livres par an. Je ne peux pas me le permettre. Si je paye la charge anti-congestion, je ne serai pas en mesure de partir en vacances, ni d’acheter une nouvelle paire de baskets pour mes enfants. Le maire de Londres ne pense pas à nos familles, il pense juste à son budget ".

Si les chauffeurs reconnaissent que les objectifs du maire restent louables, ils estiment que la méthode n’est pas adaptée. Quant à savoir ce qu’ils feront s’ils doivent bien payer cette taxe, pour l’instant les chauffeurs ne veulent pas répondre. Une chose est sûre, ils continueront de manifester jusqu’à avoir une réponse de la justice.