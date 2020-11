Londres : la pollution de l'air a-t-elle tué une fillette de 9 ans ?

Il s’agit de la deuxième enquête sur les causes du décès d’Ella. Une première enquête, en 2014, a déterminé qu’elle était morte d’une insuffisance respiratoire aiguë causée par un asthme sévère, mais ces conclusions ont été annulées en 2019 et une nouvelle enquête a été ordonnée en raison de nouveaux éléments concernant les risques de la pollution de l’air, soulignés dans un rapport en 2018.

Ella Adoo-Kissi-Debrah avait 9 ans lorsqu’elle est décédée. La fillette vivait dans un quartier de Londres proche d’un grand axe routier. Elle a succombé à une crise d’asthme le 15 février 2013 au terme de 3 ans de crises répétées et plus de 30 hospitalisations liées à la maladie. A la demande de sa mère, une enquête s’ouvre à présent pour déterminer si c’est la pollution de l’air issue du trafic routier qui a joué le principal rôle dans sa mort.

Ella Adoo-Kissi-Debrah - © Rosamund Adoo-Kissi-Debrah

Aînée de jumeaux âgés aujourd’hui de 13 ans, Ella vivait à Lewisham, à moins de 30 mètres du South Circular, une voie très empruntée surtout connue pour ses embouteillages dans le Sud-Est londonien. Le chemin de l’école, une demi-heure à pied, c’était sur un trottoir longeant des véhicules pare-chocs contre pare-chocs…

"Cela fait bientôt huit ans qu’Ella est décédée et ce fut un long et difficile combat pour obtenir cette enquête, avec des obstacles sur la route. Je veux que justice soit rendue pour Ella et que la véritable cause de sa mort soit inscrite sur son certificat de décès", explique Rosamund Adoo-Kissi-Debrah.

La famille habite toujours la même maison aujourd’hui. La chambre d’Ella est restée telle quelle, explique la BBC qui a rencontré la mère. Le plafond peint en bleu ciel est toujours décoré de petits avions, car la fillette rêvait de devenir pilote à la Royal Air Force.

L’aînée de la famille est une bonne élève, douée et passionnée de lecture. Elle excellait aussi aux jeux mentaux, aux échecs, jouait de la musique et pratiquait la natation.

"Elle était la vie et l’âme de notre foyer – toujours en train de jouer de la musique, de danser avec mon autre fille Sophia. Elle a eu beaucoup d’influence sur ses jeunes frère et sœur, les encourageant à réussir, leur faisant faire du sport", ajoute Rosamund Adoo-Kissi-Debrah.

Un lien frappant avec la pollution

La mère d’Ella, Rosamund Adoo-Kissi-Debrah, témoignera pendant la deuxième semaine de l’enquête. Au décès de sa ville, elle a demandé que soient prélevés des échantillons pour un jour savoir ce qui a tué sa fille.

En 2018, le professeur Stephen Holgate, expert britannique en pollution de l’air, a noté un "lien frappant" entre les hospitalisations en urgence d’Ella et les pics de dioxyde d’azote (NO2) et de particules en suspension, les polluants les plus nocifs. Un nuage invisible mais dense, et toxique, une cause environnementale qui pourrait expliquer le décès de la fillette.

A la lecture d’un article sur la mort d’Ella en 2015, le professeur Holgate avait pris contact avec sa mère et a attiré son attention sur cette pollution invisible. Le professeur s’est penché sur les échantillons prélevés.

Des manquements de la part des autorités ?

L’enquête doit examiner les éventuels manquements des autorités à prendre des mesures pour réduire la pollution et informer le public sur les risques pour la santé.