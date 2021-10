Londres : Julian Assange absent pour raison médicale à l’audience en appel contre le refus de l’extrader

Le fondateur de WikiLeaks Julian Assange était absent physiquement mercredi à l’examen par la justice britannique de l’appel des Etats-Unis contre le refus du Royaume-Uni de l’extrader.

A l’entame de l’audience, l’avocat de Julian Assange, Edward Fitzgerald QC, a fait savoir à la cour que son client, poursuivi pour une fuite massive de documents, était absent pour raison médicale.

Par la suite, Julian Assange a toutefois rejoint l’audience à distance depuis la prison de haute sécurité de Belmarsh, dans le sud-est de Londres, où il est incarcéré.

Lundi, sa compagne, Stella Moris, s’était inquiétée de son état, affirmant qu’il semblait "très mal en point".

Après sept ans reclus à l’ambassade d’Equateur à Londres et deux ans et demi à la prison de Belmarsh, l’Australien de 50 ans, considéré par ses partisans comme une victime d’attaques à la liberté d’expression, a fait un pas majeur vers la liberté en janvier dernier.

La juge britannique Vanessa Baraitser avait alors rejeté la demande américaine d’extradition, avançant un risque de suicide de Julian Assange, qui risque 175 ans de prison aux États-Unis. Mais Washington a obtenu de pouvoir faire appel de cette décision, remettant notamment en cause la fiabilité d’un expert qui avait témoigné en sa faveur.

L’Australien, soutenu par nombre d’organisations de défense de la liberté de la presse, est poursuivi pour avoir diffusé, à partir de 2010, plus de 700.000 documents classifiés sur les activités militaires et diplomatiques américaines, notamment en Irak et en Afghanistan.