Londres étend son réseau diplomatique à cinq mois du Brexit

Le ministère britannique des Affaires étrangères a annoncé mardi "la plus grande extension de son réseau diplomatique depuis une génération", à cinq mois de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.Le Foreign Office va ouvrir douze nouvelles représentations à travers le monde et créer 1000 nouveaux postes. Les deux-tiers de ces recrutements seront effectués à l'étranger, le dernier tiers à Londres. Le Royaume-Uni va notamment établir une nouvelle ambassade à Djibouti et de nouvelles représentations aux Tonga, à Grenades, à Antigua-et-Barbuda, à Saint-Vincent-et-les-Grenadines, ainsi qu'une "mission" à Jakarta (Indonésie), auprès de l'Association des nations de l'Asie du sud-est (Asean).

Il a également annoncé que les ambassadeurs ne seront plus nécessairement recrutés au sein de la fonction publique. Aucun calendrier n'a été précisé pour ce qui est présenté comme "la plus grande extension du réseau diplomatique britannique depuis une génération". Cette annonce intervient à cinq mois du Brexit, prévu le 29 mars 2019. "Nos valeurs démocratiques n'ont jamais été aussi menacées depuis la chute du mur de Berlin", doit affirmer mercredi soir à Londres le chef de la diplomatie britannique, Jeremy Hunt, selon des extrait de son discours transmis à l'avance par ses services.

"Le rôle, voire l'obligation du Royaume-Uni est de les défendre. C'est pourquoi nous devons devenir une chaîne invisible reliant les démocraties du monde". Après cette extension, "nous serons représentés dans 83% des pays membres de l'ONU, soit le plus haut pourcentage depuis au moins 30 ans", a précisé un porte-parole du Foreign Office.