Londres détrône Paris en tant que meilleure destination touristique au monde selon TripAdvisor

Comme chaque année, TripAdvisor a révélé ses Traveler’s Choice Awards 2019 et place Londres en tête des destinations mondiales, détrônant Paris, lauréat pour l’année 2018. Aucune ville belge à l'horizon.

Le site américain qui offre une plateforme de conseils touristiques a révélé son nouveau Top 25 des destinations les mieux cotées en Europe et dans le monde. Malgré un certain remue-ménage à cause du Brexit, le Royaume-Uni prend la tête du classement et est sacrée meilleure destination Européenne et mondiale.

Au contraire, l’effet "Famille Royale" avec le mariage d’Harry et Meghan pourrait expliquer le succès de la capitale britannique. "La vie de la famille royale britannique, rythmée ces dernières années par des mariages iconiques et des naissances très attendues, a peut-être contribué à séduire notre communauté internationale de voyageurs (…)", déclare Bernie Torres, porte-parole TripAdvisor France.

Effet "Gilets Jaunes"

Le succès de Londres pourrait aussi être dû à la baisse en popularité de Paris à cause du mouvement des "Gilets Jaunes" En effet, certains pays dont la Belgique déconseillent à leurs ressortissants de se rendre à Paris ou de faire preuve de précautions. Les images des heurts sur les chaînes du monde entier ont refroidi les touristes les plus soucieux de leur sécurité alors que Rome, la Ville éternelle, garde la médaille de bronze pour deux années d’affilée, suivie de la Crète en 4ème position. New-York représente la première ville américaine du classement en 13ème place.

Le classement est établi sur base d’un algorithme qui réunit des millions de commentaires et d’avis sur une période d’un an auprès des voyageurs du monde entier.

Dans le Monde

Londres , Royaume-Uni Paris , France Rome , Italie Crète , Grèce Bali , Indonésie Phuket , Thaïlande Barcelone , Espagne Istanbul , Turquie Marrakech , Maroc Dubaï , Émirats arabes unis

En Europe

Londres , Royaume-Uni Paris , France Rome , Italie Crète , Grèce Barcelone , Espagne Istanbul , Turquie Prague , République Tchèque Lisbonne , Portugal Majorque , Espagne Tenerife , Espagne

Vous retrouverez le classement complet sur le site de TripAdvisor.