Loi Cesar : les Etats-Unis mettent la pression maximale sur le régime syrien

Dans les rues de Damas, le portrait du président Al Assad. C'est contre le pouvoir syrien qu'est dirigé le nouvel arsenal de sanctions, imaginé par les Etats-Unis. - © LOUAI BESHARA - AFP

Les soutiens du régime pénalisés

Attention, pression maximale. La loi Cesar, qui n'est autre qu'un catalogue de mesures punitives américaines, entre en vigueur aujourd'hui. Objectif : imposer de nouvelles sanctions au régime syrien. En soi, ce ne sera ni la première ni la dernière de ce type : cette nouvelle loi vient s'ajouter aux mesures anti-Damas qui placent, régulièrement et depuis des décennies, dirigeants politiques, hommes d'affaires, entreprises ou organisations bancaires sur liste noire.

Ce qui est neuf avec la loi Cesar, c'est que tout qui sera identifié comme "aidant"du régime sera visé. La nouvelle loi élargit l'étendue des sanctions. Pour faire simple, tout soutien significatif d'ordre financier, matériel ou technologique sera pénalisé par le gouvernement américain, peu importe la nationalité de la personne ou de l'entité décriée. On s'attend à ce que les Américains publient sans tarder une nouvelle liste d'individus ou d'entités qui tomberaient sous le coup de cette législation Cesar. Le but des Etats-Unis ? Priver le régime syrien des revenus et des soutiens dont il bénéficié depuis 2011.

Qui a du souci à se faire ? La Russie ou l'Iran, par principe, puisque l'un comme l'autre sont les deux principaux alliés de Damas, en terme militaire ou diplomatique. Or, ces deux puissances ne devraient pas trop s'en inquiéter. Avec le temps, elles auront appris à contourner les techniques des sanctions américaines. Plus embarrassés : des pays comme le Liban ou l'Egypte qui entretiennent des relations économiques avec la Syrie.

La guerre doublée d'une crise économique sans précédent

Le souci, c'est que le conflit syrien n'en fini plus de s'enliser. On parle de 380.000 morts depuis le tout début, quand il éclata en 2011. Un pays ravagé par la guerre, donc, qui traverse une grave crise économique. D'avis d'analystes, la promulgation de la loi devrait encore un peu plus plomber une livre syrienne, déjà moribonde. Les prix des aliments de base ont explosé. Et le PAM (le programme alimentaire mondial) affirme que ce sont plus de 9 millions de Syriens qui vivent dans une insécurité alimentaire alarmante.

Les dirigeants de Damas n'ont évidemment pas tardé à réagir, parlant de "terrorisme économique" quand il s'agit d'évoquer la mise en oeuvre de la nouvelle loi. Un loi, promettent les Etats-Unis, dont les mesures seront suspendues, si Damas "cesse ses attaques contre son peuple" et "traduit en justice les auteurs de ces atrocités". Une demande que le régime syrien devrait énergiquement repousser, alors que les Etats-Unis appellent Al Assad à choisir entre ces nouvelles sanctions économiques et une résolution politique du conflit syrien.