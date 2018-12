Liverpool : une statue réalisée à partir de 100.000 couteaux confisqués par la police

À Liverpool, une sculpture réalisée à partir de 100.000 couteaux impliqués dans des crimes dans différentes régions du Royaume-Uni trône désormais à l’extérieur de la cathédrale. Intitulée "The Knife Angel" (L’Ange Couteau "), l’œuvre devrait y rester jusqu’au 31 janvier.

Il aura fallu une année entière à son créateur, l’artiste Alfie Bradley, et aux artisans du British Ironwork Centre pour terminer cette statue de huit mètres, après que les autorités aient donné l’autorisation de collecter toutes ces lames confisquées par la police. Chaque lame a été désinfectée puis émoussée pour être intégrée à l’ensemble.

“The Knife Angel” est monument national contre la violence et les agressions. Le but est de montrer aux gens l’impact que les crimes à l’arme blanche peuvent avoir sur la vie des gens. "Malheureusement il ne se passe pas un jour sans que nous n’entendions une nouvelle histoire tragique d’attaque à l’arme blanche explique le doyen de la Cathédrale de Liverpool, Dr. Sue Jones. "En accueillant la sculpture, nous voulons montrer notre solidarité avec les victimes de ces crimes et interpeller tous ceux qui viennent nous visiter" ajoute-t-il.

L’année dernière, plus de 900 attaques à l’arme blanche ont été recensées dans le comté de Merseyside où se trouve la ville de Liverpool.