Lions en Afrique du Sud : contrôler les accouplements pour éviter la consanguinité

La population mondiale de lions a chuté de 43% en deux décennies, à la limite d’être considérée comme étant en danger. Pourtant, leur nombre augmente chaque année en Afrique du Sud. Le pays en compte 3500 à l’état sauvage, soit 17% de la population mondiale.

Dans la petite réserve privée de Rietspruit, proche de l’immense parc Kruger, le clan de lions est seul, composé de six femelles et trois mâles. La réserve est trop petite pour héberger un autre groupe de lions, il faut donc absolument éviter la consanguinité et contrôler les naissances. Les lionnes sont stérilisées ou mises sous contraceptif.

Préserver aussi la nourriture

En milieu sauvage ou dans les réserves étendues, la sélection naturelle ferait son œuvre et épargnerait ce genre de manipulations. Seuls les spécimens les plus forts survivraient aux guerres de territoire entre groupes de lions et à la rivalité avec d’autres prédateurs pour se nourrir.

Les neuf lions de Rietspruit, eux, n’ont pas de souci à se faire : les antilopes abondent dans le parc de 5500 hectares et il y a trop peu de hyènes, léopards ou guépards pour représenter une menace sérieuse. Mais sans contrôle de l’homme, dans un cadre aussi serein, le fauve se multiplierait rapidement et dévorerait sans doute toute la réserve avant de s’attaquer aux élevages des fermes avoisinantes.

Le Forum de gestion des lions en Afrique du Sud (LiMF), monté en 2010, supervise les populations de 59 réserves. L’objectif est d’imiter le processus naturel en contrôlant la reproduction et en procédant à des échanges de mâles. Dans quelques années, les mâles de Rietspruit seront remplacés par des lions plus jeunes. Et certaines femelles ne seront plus placées sous contraception.