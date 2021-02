Libye : une révolution pour le pire ?

Il y a 10 ans, les habitants de Benghazi, deuxième ville du pays, trouvent le courage de manifester contre le colonel Mouammar Kadhafi. Le colonel – l’un des dictateurs les plus féroces de son époque – est au pouvoir depuis plus de 40 ans.

Depuis 10 ans, Marwan ne filme plus que souffrances, cadavres et destructions. "J’ai vu trop de morts dans mon travail, dans ma vie. Trop de conflits. Ces choses-là finissent par te rattraper. Je souffre toujours d’une profonde dépression. J’espère qu’un jour, je pourrai redevenir 'normal'".

Deux guerres civiles en 10 ans. Comme tous les Libyens, Marwan est marqué au fer rouge par cette décennie interminable. "Dès 2013, j’ai compris que nous étions foutus. La guerre avait lieu partout. C’était atroce, et lorsqu’il n’y avait pas de conflit, nous subissions des attentats terroristes. J’ai alors compris que plus rien ne serait jamais plus comme avant."

Quel avenir pour la Libye ?

Aujourd’hui, Benghazi est aux mains du Maréchal Haftar. "Un Kadhafi en pire", selon ses opposants. Pour Marwan, les différents pouvoirs politiques qui s’affrontent actuellement se valent. Haftar, les autorités de Tripoli, ou les islamistes c’est du pareil au même et c’est tout le problème. "En Libye, la seule source de revenus, c’est le pétrole. C’est très dangereux. Toutes les fractions rivales en Libye veulent s’en emparer. Parce que celui qui parvient à mettre la main sur le pétrole peut faire ce qu’il veut."

Le pétrole et l’importance géostratégique du pays attirent de plus en plus de puissances étrangères : Russie, Turquie, Emirats Arabes Unis, Arabie Saoudite, France, etc. "Malheureusement, les intérêts de tous ces pays passent avant notre survie. Pour ces puissances, nos vies ne comptent pas, tout simplement."

Marwan est lucide, mais il veut rester optimiste. "Je me suis promis de rester en vie le temps qu’il faudra pour la voir stable et paisible. Un jour les Libyens comprendront qu’ils doivent se pardonner pour tous les crimes commis depuis 2011. Nous comprendrons aussi qu’il nous faut gérer nous-mêmes notre pays. A ce moment-là, le pays avancera."