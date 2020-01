Libye: tirs sur l'aéroport de Mitiga-Tripoli, les vols suspendus

Les vols ont été suspendus mercredi à Mitiga, seul aéroport fonctionnel de la capitale libyenne, à la suite de tirs de roquettes, selon le porte-parole des forces du gouvernement d'union (GNA) basé à Tripoli.

L'aéroport international de Mitiga a été la cible de "six roquettes Grad", un acte qui constitue "une menace flagrante" à la sécurité du trafic aérien et une "nouvelle violation du cessez-le-feu", instauré depuis le 12 janvier entre les belligérants libyens, a déclaré le porte-parole des forces pro-GNA, Mohamad Gnounou.

Les vols ont été suspendus et déroutés vers Misrata, 200 km plus à l'est.