Libye: les combats meurtriers autour de Tripoli font craindre un nouveau chaos

Un "état d'urgence" symbolique ?

Le gouvernement d'union nationale (GNA) présidé par Fayez Al-Sarraj a décrété dimanche l'état d'urgence dans la capitale et sa périphérie. Ce gouvernement est le fruit d'un accord conclu fin 2015 sous l'égide des Nations unies pour tenter de stabiliser le pays. Il est soutenu par la communauté internationale mais pas par l'ensemble des partis politiques et des milices en Libye. En clair, l'autorité du GNA est rejetée par certains groupes, notamment ceux rangés dans le camp du général Khalifa Haftar, homme fort de l'est du pays, à la tête de l'"Armée nationale libyenne", un groupe autoproclamé. Dans ce contexte-là, l'état d'urgence risque bien de rester plus symbolique que pratique.